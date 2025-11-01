Вестник Кавказа

Одну из горных вершин в КБР назвали в честь балкарского поэта

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Безымянной вершине в Эльбрусском районе КБР присвоено имя Керима Отарова – известного балкарского поэта прошлого столетия.

Гора в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии получит название в честь балкарского поэта Керима Отарова. Решение принято парламентариями республики.

"В парламент КБР поступило обращение администрации Эльбрусского района о присвоении безымянной горе Большого Кавказского хребта, расположенной на территории сельского поселения Эльбрус, наименования „Керим Отаров“

– депутат парламента КБР Борис Мальбахов

Отметим, что Керим Отаров является народным поэтом Кабардино-Балкарии. Отаров писал стихи на русском и балкарском языках.

Литературный путь Отарова начался в 1930 году со стихов, посвященных природе родного края. Поэт участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден орденами и медалями. После войны работал в одном из журналов Нальчика, поэтические сборники Отарова выходили на протяжении длительного периода – с конца 1930-х до конца 1960-х годов.

