Одну из горных вершин в КБР назвали в честь балкарского поэта

Гора в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии получит название в честь балкарского поэта Керима Отарова. Решение принято парламентариями республики.
"В парламент КБР поступило обращение администрации Эльбрусского района о присвоении безымянной горе Большого Кавказского хребта, расположенной на территории сельского поселения Эльбрус, наименования „Керим Отаров“
– депутат парламента КБР Борис Мальбахов
Отметим, что Керим Отаров является народным поэтом Кабардино-Балкарии. Отаров писал стихи на русском и балкарском языках.
Литературный путь Отарова начался в 1930 году со стихов, посвященных природе родного края. Поэт участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден орденами и медалями. После войны работал в одном из журналов Нальчика, поэтические сборники Отарова выходили на протяжении длительного периода – с конца 1930-х до конца 1960-х годов.