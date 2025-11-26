Вестник Кавказа

ОДКБ ожидает скорого подписания мира между Азербайджаном и Арменией

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны ОДКБ выступают за очень скорое подписание мирного договора Азербайджана и Армении, что было зафиксировано в Декларации Совета коллективной безопасности, принятой на саммите в Бишкеке.

ОДКБ ждут скорейшее заключение всеобъемлющего безусловного мирного договора между Баку и Ереваном, пишут в российских СМИ.

Данный тезис был зафиксирован в Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая была принята в ходе проведения саммита в Кыргызстане 27 ноября 2025 года.

В документе также отметили положительную динамику развития межгосударственного диалога Азербайджана и Армении.

Напомним, что сегодня в столице Кыргызстана Бишкеке проходит на высшем уровне саммит стран-участниц ОДКБ.

