ОДКБ ожидает скорого подписания мира между Азербайджаном и Арменией

Страны ОДКБ выступают за очень скорое подписание мирного договора Азербайджана и Армении, что было зафиксировано в Декларации Совета коллективной безопасности, принятой на саммите в Бишкеке.

Данный тезис был зафиксирован в Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая была принята в ходе проведения саммита в Кыргызстане 27 ноября 2025 года.

В документе также отметили положительную динамику развития межгосударственного диалога Азербайджана и Армении.

Напомним, что сегодня в столице Кыргызстана Бишкеке проходит на высшем уровне саммит стран-участниц ОДКБ.