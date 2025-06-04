Вестник Кавказа

Объем взаимных инвестиций Азербайджана и Китая превысил $1 млрд

Объем взаимных инвестиций Азербайджана и Китая превысил $1 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава дипмиссии Китая в Азербайджане поделилась информацией о взаимных инвестициях Баку и Пекина, а также рассказала о новых сферах сотрудничества.

Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества Баку и Пекина. По словам Лу Мэй, объем взаимных инвестиций двух стран в экономики друг друга составил $1,2 млрд. 

"Объем китайских инвестиций в Азербайджан превысил 900 миллионов долларов США. Объем инвестиций Азербайджана в Китай составляет около 300 миллионов долларов США"

– Лу Мэй 

Лу Мэй также отметила, что в Азербайджане ведут предпринимательскую деятельность порядка 300 компаний из Поднебесной. 

По словам посла, страны начали осваивать новые сферы сотрудничества – "зеленую энергетику", а также транспортную отрасль с экологическим уклоном.

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