Объем взаимных инвестиций Азербайджана и Китая превысил $1 млрд

Глава дипмиссии Китая в Азербайджане поделилась информацией о взаимных инвестициях Баку и Пекина, а также рассказала о новых сферах сотрудничества.

Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества Баку и Пекина. По словам Лу Мэй, объем взаимных инвестиций двух стран в экономики друг друга составил $1,2 млрд.

"Объем китайских инвестиций в Азербайджан превысил 900 миллионов долларов США. Объем инвестиций Азербайджана в Китай составляет около 300 миллионов долларов США"

– Лу Мэй

Лу Мэй также отметила, что в Азербайджане ведут предпринимательскую деятельность порядка 300 компаний из Поднебесной.

По словам посла, страны начали осваивать новые сферы сотрудничества – "зеленую энергетику", а также транспортную отрасль с экологическим уклоном.