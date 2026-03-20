Объем мировых поставок СПГ снизился на 20%

Общемировой объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) упал до рекордных 1,1 млн т, что является самым низким показателем за период с сентября 2025 года, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что с начала марта текущего года в среднем объем ежедневных экспортных поставок СПГ на мировом рынке снизился на 20%.

Как пишет агентство, прежде всего это связано с фактическим отсутствием судоходства через Ормузский пролив, а также повреждением некоторых объектов энергетической инфраструктуры на территории Ближнего Востока.