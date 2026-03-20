NYT: Планом А у Израиля и США был быстрый госпереворот в Иране

Власти Израиля, по данным СМИ, планировали организовать массовые беспорядки в Иране, рассчитывая на дальнейшее их развитие и в итоге свержение нынешних властей.

Тель-Авив рассчитывал, в сотрудничестве с иранской оппозицией, устроить в стране массовые беспорядки, чтобы, одновременно с нападением извне, свернуть иранские власти, пишет The New York Times со ссылкой на американских, израильских и других чиновников.

Предполагалось, что многолюдные протесты и иные "формы сопротивления" будут происходить уже спустя несколько дней операции против ИРИ.

План организации беспорядков ранее был представлен главой "Моссада" Дэвидом Барнеа израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. Его составители рассчитывали, что сумеют оперативно мобилизовать оппозицию в Исламской Республике и дать толчок к беспорядкам. Глава правительства Израиля план одобрил, и в январе его показали также высокопоставленным представителям Белого дома.

Как пишет далее NYT, надежда Израиля и США на быстрое массовое восстание в Иране оказалась самым серьезным их просчетом при подготовке к операции. Иран, вместо внутреннего хаоса, напротив сплотился, а правительство начало атаковать военные базы, населенные пункты, а также суда в Персидском заливе. Под ударом оказались и нефтегазовые объекты.