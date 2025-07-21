Вестник Кавказа

О встрече Азербайджана и Армении в Вашингтоне поговорили Арарат Мирзоян и Мака Бочоришвили

© Фото: МИД Армении
Переговоры Баку и Еревана обсудили главы МИД Армении и Грузии. Арарат Мирзоян поблагодарил Тбилиси за поддержку события.

Главы МИД Армении и Грузии Арарат Мирзоян и Мака Бочоришвили провели телефонный разговор. Подробностями беседы поделились в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном открывают новые возможности для регионального взаимодействия и мира. Он также выразил благодарность Грузии за позицию, выраженную в связи с этим историческим событием.

Кроме того, министры обсудили повестку двустороннего сотрудничества.

Напомним, что в прошлую пятницу Вашингтон принял встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На ней также присутствовал президент США Дональд Трамп. По ее итогам, стороны подписали совместную декларацию и завершили процедуру парафирования текста мирного договора.

В связи с этим премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после заключения декларации между Баку и Ереваном на Южном Кавказе начинается новая эра стабильности и экономического развития. Он добавил, что Тбилиси поддерживал и продолжает поддерживать мир в регионе и сотрудничество.

