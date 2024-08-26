Нынешней зимой на Чегеме заработает первый склон для новичков

На парадроме в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии с наступлением зимних холодов откроется первый горнолыжный склон, на котором новичков будут обучать катанию на лыжах и сноубордах.

Парадром "Флай Чегем" в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР) нынешней зимой заработает первый горнолыжный склон, на котором новичков обучать катанию на лыжах и сноубордах будут опытные тренеры, он заработает с наступлением настоящих зимних холодов.

"У нас в основном летние развлечения, а инфраструктура, которую мы приготовили, круглогодичная и будет работать круглый год. Поэтому готовим небольшой горнолыжный склон длиной 240 и шириной 60 м для начинающих"

- основатель парадрома "Флай Чегем" Марат Мушкаев

К склону уже подведены все необходимые инженерные сети, в том числе бугельный подъемник к верхней части трассы, а также протестированы снежные пушки, отметил Мушкаев, передает "Это Кавказ".

Сейчас на парадроме завершается создание восьми новых аттракционов - роупджампинга, зиплайна, четырех висячих мостов, виа феррата и качелей над рекой Чегем, - добавил чиновник.