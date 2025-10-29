Новый турмаршрут открывается в Восточной Абхазии

Вестник Кавказа

На востоке Абхазии идет работа над созданием нового туристического маршрута, который получил название "Маршрут здоровья".

В восточной части Абхазии реализуется проект по созданию нового туристического "Маршрута здоровья", пишут абхазские СМИ.

Этот маршрут будет доступен путешественникам круглый год. В него войдут природные и исторические достопримечательности, расположенные в Очамчырском районе. Туристы смогут побывать на побережье Черного моря, посетить горные пещеры и полюбоваться водопадами.

Маршрут можно будет как пройти пешком, так и проехать на велосипеде. На нем создаются специальные места для отдыха, гостевые станции, лагеря для палаток и смотровые площадки. Желающие смогут ознакомиться и культурным наследием, передает "Очамчыра Информ".

