Новый туристический центр откроют в Черкесске

В столице Карачаево-Черкесской Республики начали реализовывать проект обустройства нового пространства для туристов. Работы осуществляются в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщил мэр города Черкесска Алексей Баскаев.
В настоящее время уже установлены ограждения для ограничения транспортного передвижения на главной пешеходной улице Черкесска.
Кроме того, мэр анонсировал и другие проекты по благоустройству городской инфраструктуры.
"Начали с установки 14 лавочек со спинками и без в парке "Зеленый остров", два санузла появились в парке Юность и Покровском парке, там, где это необходимо, устанавливают урны"
- Алексей Баскаев
Напомним, что в сентябре этого года Почта России выпустила марку с изображением Черкесска, посвященную его 200-летию.