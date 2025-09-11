Вестник Кавказа

Новый туристический центр откроют в Черкесске

Новый туристический центр откроют в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках программы "Туризм и гостеприимство" в столице Карачаево-Черкессии начнут реализовывать проект нового туристического центра.

В столице Карачаево-Черкесской Республики начали реализовывать проект обустройства нового пространства для туристов. Работы осуществляются в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщил мэр города Черкесска Алексей Баскаев.

В настоящее время уже установлены ограждения для ограничения транспортного передвижения на главной пешеходной улице Черкесска.

Кроме того, мэр анонсировал и другие проекты по благоустройству городской инфраструктуры. 

"Начали с установки 14 лавочек со спинками и без в парке "Зеленый остров", два санузла появились в парке Юность и Покровском парке, там, где это необходимо, устанавливают урны"

- Алексей Баскаев

Напомним, что в сентябре этого года Почта России выпустила марку с изображением Черкесска, посвященную его 200-летию.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1035 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.