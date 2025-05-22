Новый посол Израиля начинает деятельность в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с новым послом Израиля в Баку Роненом Краусом.
Посол вручил азербайджанскому министру копии верительных грамот, после чего стороны обсудили взаимодействие двух стран, а также региональную ситуацию.
Было подчеркнуто, что у Азербайджана и Израиля широкие перспективы развития связей в политике, торговле, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах.
Во время обсуждения последних событий на Ближнем Востоке руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что Баку обеспокоен напряженностью в регионе и выступает за установление мира и стабильности. Он добавил, что республика Южного Кавказа всегда готова внести свой вклад в данный процесс.
В свою очередь, израильский посол пообещал прикладывать все силы для расширения связей двух стран.
Помимо этого, участники встречи поговорили на другие темы, которые представляют обоюдный интерес.