Новый посол Израиля начинает деятельность в Азербайджане

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства и новый посол Израиля в стране встретились в Баку. На встрече израильский дипломат вручил главе МИД АР копии верительных грамот.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с новым послом Израиля в Баку Роненом Краусом.

Посол вручил азербайджанскому министру копии верительных грамот, после чего стороны обсудили взаимодействие двух стран, а также региональную ситуацию.

Было подчеркнуто, что у Азербайджана и Израиля широкие перспективы развития связей в политике, торговле, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах.

Во время обсуждения последних событий на Ближнем Востоке руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что Баку обеспокоен напряженностью в регионе и выступает за установление мира и стабильности. Он добавил, что республика Южного Кавказа всегда готова внести свой вклад в данный процесс.

В свою очередь, израильский посол пообещал прикладывать все силы для расширения связей двух стран.

Помимо этого, участники встречи поговорили на другие темы, которые представляют обоюдный интерес.