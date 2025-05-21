Байрамов обсудил с послом Израиля вопросы многостороннего сотрудничества

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства принял посла Израиля в стране. На встрече затрагивались вопросы взаимодействия двух стран и обстановка в регионе.

В среду, 23 июля, состоялась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и посла Израиля Джорджа Дика, завершающего свою дипломатическую деятельность в Баку.

В ходе беседы руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства поблагодарил израильского дипломата за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. На встрече затрагивались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, а также события в регионе.

Было обращено внимание на наличие широких перспектив развития взаимодействия между Азербайджаном и Израилем в различных сферах, включая политику, торговлю и энергетику.

Во время разговора глава азербайджанский министр выразил серьезную обеспокоенность напряженностью на Ближнем Востоке и заявил, что республика заинтересована в установлении мира и стабильности в данном регионе и готова внести свой вклад в это.

Помимо этого, стороны обменялись мнениям по ряду других вопросов, которые представляют обоюдный интерес.