Новый пакет санкций против РФ рассмотрят в Брюсселе в конце августа

Кая Каллас подтвердила ранее опубликованную в СМИ информацию, что переговоры по новым санкциям против России состоятся в конце августа.
Главы дипведомств стран Евросоюза рассмотрят новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе 28-30 августа, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Новый пакет санкций против России должен быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе"
– Кая Каллас
Отметим, что в ЕС ранее заявили, что будут продолжать санкционное давление на РФ, пока не прекратится украинский конфликт. На позицию Брюсселя не влияют дипломатические контакты последних дней.