Новый пакет санкций против РФ рассмотрят в Брюсселе в конце августа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кая Каллас подтвердила ранее опубликованную в СМИ информацию, что переговоры по новым санкциям против России состоятся в конце августа.

Главы дипведомств стран Евросоюза рассмотрят новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе 28-30 августа, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. 

"Новый пакет санкций против России должен быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе"

– Кая Каллас 

Отметим, что в ЕС ранее заявили, что будут продолжать санкционное давление на РФ, пока не прекратится украинский конфликт. На позицию Брюсселя не влияют дипломатические контакты последних дней.

