Новый отель "4 звезды" открыл в Сочи Azimut

В Сочи появился новый отель с открытым подогреваемым бассейном. Объект представила гостиничная сеть "Азимут" - она преобразовала пансионат "Нева".

В Сочи новый отель запустила сеть Azimut Hotels, отель уже готов к приему гостей, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Azimut Парк Отель Виноградная" уровня "4 звезды" расположился в зеленой зоне на возвышенности – ранее здесь работал пансионат "Нева", группа "Азимут" провела реконструкцию и модернизацию здания.

К услугам туристов свыше 300 номеров, также имеются апартаменты для длительного проживания. На территории нового сочинского отеля можно найти ресторан, бар, несколько бассейнов, в том числе открытый подогреваемый, спа-зону. В будущем отель обзаведется конгресс-холлом для мероприятий и откроет видовую террасу.

Для удобства туристов, которые приезжают на курорт ради пляжного отдыха, к лету будет запущен шаттл до пляжа.