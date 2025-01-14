"Новый Херсонес" станет платным с 22 ноября

Комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе вводит плату за вход.С 22 ноября туристы будут платить 500 рублей за посещение объекта.
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе вводит для туристов плату за посещение, соответствующее объявление сделала администрация комплекса.
"Для гостей из других регионов стоимость входного билета составит 500 рублей. При этом будет действовать максимально широкая система льгот и скидок. Новые правила вступают в силу с 22 ноября"
– сообщение
Бесплатно прогуляться по парку объекта по-прежнему смогут жители Крыма и Севастополя, студенты региональных вузов и другие льготные группы. Для студентов и детей из других российских регионов будут предоставляться скидки.