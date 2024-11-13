Вестник Кавказа

"Новый Херсонес" установил рекорд по посещениям за новогодние праздники

"Новый Херсонес" установил рекорд по посещениям за новогодние праздники
© Фото: Вестник Кавказа
Комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе побил рекорд по посещениям на январских каникулах: в Новый год там побывали свыше 200 тыс человек. Для посетителей была подготовлена разнообразная развлекательная программа.

Более 200 тыс человек насладились музейно-храмовым комплексом "Новый Херсонес" в Крыму на новогодние праздники, рассказали в учреждении.

За один день "Новый Херсонес" посещали в среднем 27 тыс человек. Для него это рекордные показатели.

"200 тыс. человек посетили "Новый Херсонес" в новогодние каникулы. Ежедневно в комплекс приходили десятки тысяч человек, а на вход, буквально, выстраивались очереди. Уже 2 января "Новый Херсонес" побил собственный рекорд по посещаемости, достигнув отметки в 27 тыс. гостей за один день"

- пресс-служба "Нового Херсонеса"

Комплекс превратился в излюбленное место крымчан, севастопольцев и гостей региона. На новый год для них организовали обширную развлекательную программу: театральные представления, концерты с участием оркестра и хора, беседы со священнослужителями и даже фестиваль.

Напомним, что "Новый Херсонес" открылся летом 2024 года. Там можно ознакомиться с историей региона и христианства в России.

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