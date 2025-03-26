Новый детский парк в Евпатории усовершенствуют

Летом 2026 года начнется масштабная реконструкция детского парка в Евпатории. Инфраструктуру планируется расширить и значительно улучшить.

В детском Мойнакском парке города Евпатория планируется провести крупные реконструкторские работы, сообщили в одном из московских проектных бюро.

В планах расширить количество зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Проект реализуется в результате победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.

Руководитель строительного проекта Андрей Кобзев поделился его подробностями: планируются реконструировать вторую часть парка, первая же была отремонтирована в 2020 году. Работы предстоит проводить на территории лесного массива без дорожек и освещения.

"Наш проект создаст как удобные прогулочные маршруты в тени деревьев, так и дополнит существующие функциональные зоны. Кроме того, мы изучили потребности местных жителей и постарались учесть замечания к текущему парку, поэтому в проекте появилась организованная входная зона"

— Андрей Кобзев

По проекту здесь будут спортивная зона с площадками для командных игр спорта, событийная площадка, оформленная в виде многоуровневого амфитеатра и детская игровая зона.

Концепция проекта утверждена, идет подготовка рабочей документации. Строительство нового этапа благоустройства начнется летом 2026 года, поделились организаторы.