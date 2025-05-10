Новые антироссийские санкции ЕС коснутся энергетики и финансов

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что 17-пакет санкций в отношении РФ уже сформирован. Они коснутся энергетической и финансовой сфер.

Очередной пакет санкций против России уже сформирован, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он отметил, что в случае, если Москва откажется от предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине, последуют новые ограничения в сфере энергетического сектора и финансового рынка.

"Если на этой неделе не будет реального прогресса, мы будем работать вместе на европейском уровне, чтобы добиться существенного ужесточения санкций. Вы все знаете, что уже сформирован 17-й пакет санкций Евросоюза"

- Фридрих Мерц

Напомним, что ранее США попросили европейских чиновников дать возможность России и Украине провести переговоры в Турции и лишь потом рассмотреть вопрос усиления давления на Москву.

Предстоящие переговоры России и Украины пройдут 15 мая в Стамбуле. От США туда приедут спецпосланники президента Стивен Уиткофф и Кит Келлог. Кто именно войдет в состав российской и украинской делегации, пока неизвестно.