Новую дорогу проложили в горы в Ингушетии

Горы Ингушетии
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В горный район Ингушетии досрочно проложили дорогу. Ее протяженность превышает 7 км, она поможет улучшить транспортное сообщение и условия для туристов.

В Ингушетии завершили раньше установленного срока строительство участка дороги "Нестеровская - Алкун - Таргим - Чми". Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

Протяженность участка составляет 7,5 км. 

"Работы, запланированные к завершению в конце года в горном поселении Джейрах, выполнили уже в августе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"

– пресс-служба руководителя РИ

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что досрочная сдача дороги позволит уже в текущем сезоне улучшить транспортное сообщение и условия для туристов.

Построенная дорога связывает Джейрахский район с другими населенными пунктами республики и является частью популярных турмаршрутов. 

"Благодаря оперативной работе регионального министерства автомобильных дорог и транспорта объект был сдан раньше запланированного срока. Новое покрытие рассчитано на восемь лет службы"

– Махмуд-Али Калиматов

