Новую дорогу проложили в горы в Ингушетии

В Ингушетии завершили раньше установленного срока строительство участка дороги "Нестеровская - Алкун - Таргим - Чми". Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.
Протяженность участка составляет 7,5 км.
"Работы, запланированные к завершению в конце года в горном поселении Джейрах, выполнили уже в августе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"
– пресс-служба руководителя РИ
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что досрочная сдача дороги позволит уже в текущем сезоне улучшить транспортное сообщение и условия для туристов.
Построенная дорога связывает Джейрахский район с другими населенными пунктами республики и является частью популярных турмаршрутов.
"Благодаря оперативной работе регионального министерства автомобильных дорог и транспорта объект был сдан раньше запланированного срока. Новое покрытие рассчитано на восемь лет службы"
– Махмуд-Али Калиматов