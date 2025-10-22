Вестник Кавказа

Новогоднюю елку привезут в Кремль 10 декабря

Зимний лес
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На следующей неделе в Москву привезут главную новогоднюю елку страны. На этот раз дерево выбрали в Рузе.

Главная елка России будет доставлена в Кремль 10 декабря – в следующую среду.

В этот году новогодняя ель была выбрана в Подмосковье, в Рузском муниципальном округе. Высота дерева – 26 м, размах веток достигает 11 м. Елка будет спилена 8 декабря, а затем на специальном автопоезде ее транспортируют в сердце российской столицы.

Главная ель будет установлена на Соборной площади.

Новый год-2025 Россия встречала с 90-летней елкой из Можайска.

