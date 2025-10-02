Дефицит икры и игристого на Новый год исключили в Минпромторге РФ

В России не ожидается нехватки традиционных новогодних товаров, заверили в Минпромторге. Недостатка икры и игристого вина в России нет.

Замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил, что в магазинах к Новому году не исчезнут такие популярные товары, как красная икра и игристое вино, передает ТАСС.

"Сегодня никаких рисков недостатка продукции, которая популярна у наших граждан на Новый год - это касается не только икры и игристого, абсолютно всех видов продукции, в том числе и потребительской корзины, - мы не видим. Никаких рисков нет"

– Роман Чекушов

Ведомство проводит встречи с торговыми сетями для мониторинга ситуации с поставками всех значимых видов продукции на еженедельной основе, добавил замминистра.

Этой зимой новогодние каникулы будут рекордно длинными – 12 дней.