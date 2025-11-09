Нового главу Погранслужбы назначили в Армении

Пограничные войска Армении получили нового командующего. Указ о его назначении подписал президент страны Ваагн Хачатрян.
В Погранвойска Армении назначен новый командующий, соответствующий указ подписал президент республики Ваагн Хачатурян.
Согласно документу, ими будет руководить Гарик Мурадян.
Его кандидатура была предложена премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Стоит отметить, что Погранвойска в Армении подчиняются Службе национальной безопасности.
Напомним, что бывший командующий Погранвойсками СНБ Армении Эдгар Унанян был отправлен в отставку в сентябре, также указом президента по предложению премьер-министра. Назначили его на эту должность летом минувшего года.