Иран налаживает сотрудничество в туризме с Арменией

Глава Минкультнаследия и туризма Ирана после встречи со своим коллегой из Армении на полях Генассамблеи Всемирной туристской организации заявил о новом этапе в отношениях между Тегераном и Ереваном в сфере туризма.

Министр культурного наследия, туризма и ремесленных индустрий Ирана Pеза Салехи Амири сегодня провел на полях 26‑й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Эр‑Pияде встречу с министром экономики и туризма Армении Геворгом Папояном, после которой сообщил о начале нового этапа туристических отношений между двумя странами.

Иранский министр назвал прошедшую встречу стратегической, пояснив: соседям нужно активнее развивать автотуризм и культурный обмен, для чего следует создать совместный комитет, который будет претворять в жизнь достигнутые договоренности, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

У Ирана и Армении богатый опыт культурного и туристического взаимодействия, однако им нужно укреплять связи.

"После визита Масуда Пезешкиана в Армению в отношениях между Ираном и Арменией начался новый этап туристического сотрудничества. Концерт Армянского филармонического оркестра в Персеполе получил очень позитивный отклик и показал интерес армянского народа к иранской культуре и искусству"

- Реза Салехи Амири

У Тегерана и Еревана есть приграничные переходы, которые позволяют развивать туристическое сотрудничество, семейные поездки, формируя общие впечатления для туристов обеих стран, отмети иранский министр, добавив: упрощение поездок туристов из обеих стран позволит сделать сотрудничество постоянным и целенаправленным.

Оба министра пришли к необходимости реализации комплекса совместных мер, включая развитие автотуризма, семейного туризма, укрепление культурного обмена и проведение совместных художественных программ, взаимного роста туристов и создание совместного комитета для проведения и контроля реализации этих решений.