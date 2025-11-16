Новое месторождение газа нашли в Иране

Еще одно газовое месторождение обнаружено на северо-востоке Ирана. Благодаря ему этот район сможет получат дополнительные 3 млн кубометров газа в день.

Месторождение природного газа найдено на северо-востоке Ирана, о перспективах его разработки рассказал исполнительный директор предприятия по газопереработке имени Хашеминежада Яхья Фейзи.

По его словам, месторождение получило название Тус. Оно находится на расстоянии 40 км от месторождения Хангиран.

Исполнительный директор также рассказал, какие перспективы появляются с открытием этого месторождения.

"Новое месторождение увеличит снабжение газом северо-востока Ирана на 3 млн кубометров в день"

– Яхья Фейзи

Напомним, в прошлом месяце глава Миннефти Исламской Республики Мохсен Пакнежад сообщил об обнаружении масштабных газовых месторождений на юге ИРИ, в провинции Фарс. Запасы газа в них оценивались в 283 млрд кубометров.