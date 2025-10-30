Новак рассказал о борьбе с теневой экономикой в СКФО

Вопросы по снижению доли теневой экономики в СКФО обсудил Новак с главами регионов Кавказа. План по выявлению нелегальной занятости на Северном Кавказе в прошлом году был выполнен на 112%.

Стратегическая сессия по вопросу снижения доли теневой экономики на Северном Кавказе под руководством замглавы правительства России Александр Новака состоялась накануне, сообщили в правительстве РФ.

Участие во встрече приняли замглавы Минэконразвития Сергей Назаров, главы регионов СКФО, а также гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов и исполнительный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

На сессии были рассмотрены наиболее часто применяемые практики ведения теневого бизнеса, а также инструменты для пресечения этой деятельности.

"Нелегальная занятость ограничивает социально-экономическое развитие округа, влечет за собой значительные риски не только для экономики, но и социально-трудовой сферы из-за отсутствия социальных гарантий"

– Александр Новак

В прошлом году на Северном Кавказе выявление нелегальной занятости было выполнено на 112%, в 2025 году работа продолжается, отметил вице-премьер.

В рамках борьбы с теневым бизнесом в СКФО активно внедряется безналичная оплата товаров и услуг, проводятся меры для расширения использования на Кавказе зарегистрированной контрольно-кассовой техники, в экономический оборот вовлекаются объекты недвижимости, не имеющие регистрации в ЕГРН.