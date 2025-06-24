Новак обсудил сотрудничество Москвы и Эр-Рияда с главой Минэнерго КСА

Российский вице-премьер Александр Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, где встретился с министром энергетики этой страны Абдель Азизом бен Сальманом.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, стороны обсудили взаимодействие в рамках совместной межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Помимо этого, Новак и бен Сальман подвели результаты деятельности по выполнению поручений сопредседателей комиссии по итогам последнего заседания.
Отмечается, что они с удовлетворением отметили недавнее открытие прямого авиасообщения между странами, заключение ряда меморандумов о взаимопонимании в различных областях.
Кроме того, стороны затронули темы перспектив наращивания товарооборота и расширения сотрудничества в основных секторах экономики, представляющих взаимный интерес.
Новак и бен Сальман в ходе встречи затронули ситуацию на нефтяном рынке и перспективы сотрудничества России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+.
В пресс-службе российского кабмина добавили, что представители двух стран обсуждали подготовку к девятому заседанию межправкомиссии, которое пройдет в Эр-Рияде 6 ноября.