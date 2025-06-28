Нетаньяху вылетает в Вашингтон

Глава израильского правительства летит в США. В ходе поездки будет обсуждаться ряд важных тем, включая конфликты с Ираном и ХАМАС.

В воскресенье, 6 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправляется в Соединенные Штаты. Об этом сообщили накануне в канцелярии главы израильского кабмина.

Визит состоится приглашению американского президента Дональда Трампа.

"Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду"

– канцелярия премьера

По данным израильских СМИ, в ходе поездки планируется подвести итоги и объявить детали соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

В рамках возможной договоренности планируется освобождение 10 израильских заложников и передача тел 18 погибших.