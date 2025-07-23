Вестник Кавказа

Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху подверг критике решение Франции признать Палестину, назвав его "наградой за террор".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение Парижа признать Палестину. По словам израильского политика, это решение создаст угрозу безопасности еврейского государства. 

"Такой шаг станет наградой за террор и рискует создать еще одну марионетку Ирана — как это произошло с сектором Газа. Палестинское государство в этих условиях будет плацдармом для уничтожения Израиля, а не мирным соседом. Давайте говорить прямо: палестинцы хотят не государство, которое будет существовать рядом с Израилем — они хотят государство вместо Израиля"

– Биньямин Нетаньяху 

Отметим, что Вашингтон также не поддержал решение Парижа признать Палестину. По словам госсекретаря США Марко Рубио, эти действия сыграют на руку ХАМАС и станут препятствием к достижению мира.

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