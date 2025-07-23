Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение Парижа признать Палестину. По словам израильского политика, это решение создаст угрозу безопасности еврейского государства.
"Такой шаг станет наградой за террор и рискует создать еще одну марионетку Ирана — как это произошло с сектором Газа. Палестинское государство в этих условиях будет плацдармом для уничтожения Израиля, а не мирным соседом. Давайте говорить прямо: палестинцы хотят не государство, которое будет существовать рядом с Израилем — они хотят государство вместо Израиля"
– Биньямин Нетаньяху
Отметим, что Вашингтон также не поддержал решение Парижа признать Палестину. По словам госсекретаря США Марко Рубио, эти действия сыграют на руку ХАМАС и станут препятствием к достижению мира.