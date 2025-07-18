Франция решила признать Палестину независимым государством

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил о планах Парижа признать Палестину независимым государством. Он отметил, что это произойдет в сентябре на Генассамблее ООН.
Он отметил, что сегодня необходимо восстановить сектор Газа и оказать помощь мирным жителям. При этом Макрон заявил о важности осуществить демилитаризацию ХАМАС.
Лидер Пятой республики также подтвердил свое намерение признать Палестину в письме главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.
Макрон добавил, что признание является единственным способом удовлетворить законные чаяния как израильтян, так и палестинцев. Он заключил, что это должно произойти как можно скорее.
План президента Франции поддержали Испания, Саудовская Аравия и Иордания. В Эр-Рияде назвали решение Макрона историческим.
При этом решение Парижа осудили в США и Израиле. Так, госсекретарь Марко Рубио считает признание Палестины безрассудным и отбрасывает мир назад.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шаг Франции "поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного государства".