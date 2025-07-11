Нетаньяху досрочно покинул судебное заседание из-за ситуации с Сирией

Глава израильского правительства досрочно ушел с заседания суда. Причина такого решения – обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раньше положенного ушел с судебного заседания. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным The Times of Israel, глава правительства был вынужден покинуть здание из-за ситуации вокруг Сирии. Как отмечается, службы госбезопасности еврейского государства уже готовятся к возможной эскалации с САР.

Ранее Израиль атаковал беспилотниками здание позиции сирийского режима в городе Эс-Сувейда, где в последние дни происходили ожесточенные столкновения между друзами и бедуинами. Ударам также подверглось здание Генштаба в Дамаске.

Кроме того, сегодня стало известно, что глава Минобороны Израиля Исраэль Кац выдвинул ультиматум армии Сирии с требованием покинуть провинцию Эс-Сувейда в южной части страны, где проживают друзы. По словам министра, если этого не произойдет, удары по вооруженным силам Сирии будут усилены.