Нетаньяху заявил о готовности Израиля к перемирию в Газе

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к перемирию в секторе Газа. При этом он добавил, что в случае провала дипломатии, Израиль добьется своих целей военным путем.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о согласии Тель-Авива на дипломатическое решение конфликта в секторе Газа.

Он отметил, что Израиль согласен на перемирие в анклаве, но требует от палестинского движения ХАМАС полной демилитаризации и отстранения от власти в Газе.

Нетаньяху подчеркнул, что в случае провала дипломатических действий, Израиль намерен добиться своих поставленных целей военным путем.