Вестник Кавказа

Израиль потребовал от Дамаска вывести войска из Эс-Сувейды

Израиль потребовал от Дамаска вывести войска из Эс-Сувейды
© Фото: ЦАХАЛ
Израиль пригрозил новым властям Сирии демилитаризацией, если Дамаск не выведет войска из провинции Эс-Сувейда.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в ультимативной форме потребовал от армии Сирии оставить провинцию Эс-Сувейда на юге страны, где проживают друзы. В противном случае глава израильского военного ведомства пообещал усилить удары по ВС Сирии. 

"Армия обороны Израиля продолжит атаковать силы режима до тех пор, пока они не уйдут из этого района, и вскоре ужесточит ответные меры против режима, если наш сигнал не будет услышан"

– Исраэль Кац 

По словам Каца, Израиль не оставит без помощи друзов, Тель-Авив будет проводить демилитаризацию, если войска нового Дамаска продолжат боевые действия. 

Напомним, что ситуация в регионе обострилась 13 июля, когда правительственные войска вступили в конфликт с друзами, в результате которого погибли более 30 человек. Израиль, поддерживающий этноконфессиональное меньшинство, нанес удары по военным подразделениям сил Дамаска.

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