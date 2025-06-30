Израиль потребовал от Дамаска вывести войска из Эс-Сувейды

Израиль пригрозил новым властям Сирии демилитаризацией, если Дамаск не выведет войска из провинции Эс-Сувейда.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в ультимативной форме потребовал от армии Сирии оставить провинцию Эс-Сувейда на юге страны, где проживают друзы. В противном случае глава израильского военного ведомства пообещал усилить удары по ВС Сирии.

"Армия обороны Израиля продолжит атаковать силы режима до тех пор, пока они не уйдут из этого района, и вскоре ужесточит ответные меры против режима, если наш сигнал не будет услышан"

– Исраэль Кац

По словам Каца, Израиль не оставит без помощи друзов, Тель-Авив будет проводить демилитаризацию, если войска нового Дамаска продолжат боевые действия.

Напомним, что ситуация в регионе обострилась 13 июля, когда правительственные войска вступили в конфликт с друзами, в результате которого погибли более 30 человек. Израиль, поддерживающий этноконфессиональное меньшинство, нанес удары по военным подразделениям сил Дамаска.