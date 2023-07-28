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Непогода надвигается на курорты Абхазии

Непогода надвигается на курорты Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вслед за Кубанью непогода приходит и в соседнюю Абхазию – предстоящие выходные гостям республики придется провести без купаний в Черном море, предупредили в МЧС Абхазии.

Погода в Абхазии начала ухудшаться: это стало особенно заметно по Черноморскому побережью региона – месту притяжения российских туристов.

Небо затянуло тучами, поднялся ветер, море начало штормить, вот-вот начнется дождь. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии уже призвало воздержаться от купания в море.

"В связи с ухудшением погоды, усилением ветра и волнения на море призываем соблюдать осторожность и воздержаться от морских купаний"

- МЧС Абхазии

Ранее синоптики прогнозировали дождь, грозу и даже местами град, в соседнем Сочи из-за непогоды уже закрыли пляжи, объявлено двухдневное штормовое предупреждение, передает Sputnik Абхазия.

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