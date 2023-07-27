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Синоптики прочат Крыму ураганные выходные

Синоптики прочат Крыму ураганные выходные
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Предстоящие выходные могут стать настоящим погодным испытанием для крымчан и отдыхающих на курортах полуострова – синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды.

Уже завтра погода в Крыму начнет резко меняться – на смену теплу и солнцу придут мощные ливни, возможно повышение уровня воды в реках, сообщили в Гидрометцентре Крыма.

Опустеют и пляжи – вместе с ливнями и грозами придет ураганный ветер, скорость которого будет доходить до 35 метров в секунду. Непогода будет бушевать как минимум до субботы, 29 июля, говорится в прогнозе, передает "АиФ-Крым".

При этом на полуострове ощутимо похолодает - температура понизится на 10-12 градусов. Спасатели уже объявили штормовое предупреждение, предупредив, что помимо погодных катаклизмов, высока вероятность нарушения транспортного сообщения, в том числе и с материковой частью России, возможны затруднения движения автомобилей и рост числа ДТП.

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