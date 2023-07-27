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Москву продолжит заливать

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рекордные ливни, обрушившиеся на Москву накануне, вернутся сегодня легкими дождевыми «афтершоками». Воздух днем будет прогреваться до плюс 28 градусов.

После того, как накануне ливни вернули москвичей и гостей столицы в  XIX век, синоптики пообещали, что в четверг, несмотря на облака, солнце заглянет в столичные окна, однако дожди также не исключены. Более того, возможны грозы и град.

Воздух в столице днем будет прогреваться до плюс 28 градусов, ночью похолодает до плюс 18 градусов.

В области столбики термометров будут стремиться к плюс 30 градусам, ночью прохладнее – до плюс 15 градусов.

Ветер южных направлений, 6-11 м/c, при грозе возможны порывы, атмосферное давление – 742 мм ртутного столба.

Напомним, что прошедшие накануне дожди превысили рекорд 1894 года – тогда в течение дня впало 42,5 мм осадков.

Дождь в Москве будет идти всю ночь

Дождь в Москве будет идти всю ночь

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