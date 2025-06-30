Вестник Кавказа

Ненефтяной экспорт Ирана составил более $11 млрд

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ненефтяной экспорт Ирана за март-июнь этого года превысил $11 млрд, что оказалось меньше показателей прошлого года.

Согласно отчету заместителя министра экономики Ирана Фаруда Асгари, экспорт Исламской Республики без учета нефтяного сектора составил более $11,6 млрд с конца марта по конец июня этого года. 

Отмечается, что объем экспорта оказался на 14% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. 

Также почти на 6% сократилась средняя стоимость тонны экспортных товаров. Средняя стоимость тонны иранского экспорта составила чуть менее $400. 

Отметим, что чаще всего Иран продает зарубежным покупателям  сжиженный пропан, сжиженный бутан, метанол, нефтяной битум и другую продукцию нефтехимии, которая принесла Исламской Республике около $5 млрд.

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