Ненефтяной экспорт Ирана составил более $11 млрд

Ненефтяной экспорт Ирана за март-июнь этого года превысил $11 млрд, что оказалось меньше показателей прошлого года.

Согласно отчету заместителя министра экономики Ирана Фаруда Асгари, экспорт Исламской Республики без учета нефтяного сектора составил более $11,6 млрд с конца марта по конец июня этого года.

Отмечается, что объем экспорта оказался на 14% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Также почти на 6% сократилась средняя стоимость тонны экспортных товаров. Средняя стоимость тонны иранского экспорта составила чуть менее $400.

Отметим, что чаще всего Иран продает зарубежным покупателям сжиженный пропан, сжиженный бутан, метанол, нефтяной битум и другую продукцию нефтехимии, которая принесла Исламской Республике около $5 млрд.