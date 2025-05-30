Неклассифицированные отели в России окажутся вне закона

Уже с сентября российские турагрегаторы перестанут отображать сведения об отелях, не прошедших обязательную классификацию и не включенных в реестр, что по сути выведет их за пределы закона о средствах размещения.

С сентября российским туристам будет проще разобраться с тем, как их примут на отдых отели и другие средства размещения: те из них, которые не прошли классификацию и не внесены в специальный реестр, с 1 сентября не будут фигурировать в данных агрегаторов, сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

"С 1 марта работа без включения в реестр, по сути, является незаконной. При этом итоговая дата реформы - это 1 сентября. До этого дня все гостиницы, перенесенные в реестр, а также кемпинги и базы отдыха, включившиеся в упрощенном режиме, должны завершить прохождение самооценки"

- Алексей Херсонцев

С введением новых требований шанс нарваться на негостеприимный прием фактически будет равняться нулю – их перечень просто не будет фигурировать в перечнях агрегаторов, а значит, продавать их услуги они не будут, а значит, риск за поселение в гостинице, условия проживания в которой весьма сомнительны, ляжет на плечи самих туристов, , сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

У отелей было достаточно времени, чтобы определиться - до 1 января в новый реестр были перенесены все гостиницы, у которых были "звезды", базы отдыха и кемпинги до 1 марта могли включиться в реестр в упрощенном порядке, а теперь агрегаторы должны будут блокировать карточки, несоответствующие сведениям реестра.

Ответственность за нарушение новых требований пока не определена, но она будет - изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) примут уже до конца июня, отметили в Минэкономразвития.

При этом Минэкономразвития будет тщательно рассматривать все жалобы на гостиницы, выпускать рекомендации по приостановлению или прекращению действия "звезд", а также утверждать программы для экспертов, которые их присваивают.

Все это влияет на доверие туристов к тому, как оценивается качество гостиничных услуг, отметил глава министерства Максим Решетников.