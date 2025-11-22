Вестник Кавказа

"Нефтчи" намерен расстаться с главным тренером

Самир Абасов
© Фото: соцсети футбольного клуба “Нефтчи“
Руководство "Нефтчи" может уволить главного тренера команды Самира Абасова. Накануне клуб из Баку потерпел домашнее поражение от дебютанта Премьер-Лиги.

Главный тренер бакинского футбольного клуба "Нефтчи" Самир Абасов может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

По их данным, руководством клуба недовольно результатами команды на старте текущего сезона. 
Как отмечается, отставка 47-летнего наставника может произойти уже в ближайшие дни.

Напомним, Абасов возглавил "Нефтчи" в октябре прошлого года. Накануне бакинская команда проиграла дома со счетом 2:3 дебютанту Премьер-Лиги "Имишли".

Турнирная таблица

После 12 туров "Нефтчи" располагается на 8-й строчке в чемпионате Азербайджана. В активе бакинцев 15 очков.

