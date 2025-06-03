Нефть подешевела после скачка до январского максимума

Нефть Brent подешевела до $77,2 после скачка цены до максимума с конца января. Ранее нефть резко подорожала на фоне конфликта Ирана и Израиля.

Цена на нефть марки Brent упала сегодня утром после скачка до максимума с конца января, вызванного опасениями атаки США на Иран в ближайшие выходные.

Стоимость августовских фьючерсов на данный сорт на бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск просел до $77,2 за баррель (снижение на $1,65). В четверг контракты подорожали на $2,15 (до $78,85 за баррель), что стало максимумом с 22 января.

Фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли на $0,53 – до $75,67 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за праздничных дней в Штатах.

Стоимость нефти резко взлетела вверх на фоне израильских ударов по иранским ядерным объектам. Помимо этого, СМИ сообщали о возможном присоединении США к операции против Тегерана.