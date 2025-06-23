Нефть дорожает на загадочном заявлении Трампа

Сегодня вечером нефтяные котировки неожиданно показали серьезный рост – эталонные сорта нефти выросли в цене больше чем на доллар, аналитики полагают, что это реакция на загадочное заявление президента США.

Сегодня вечером эталонная нефть стала резко дорожать на основных биржах – так, сентябрьские фьючерсы на эталонную марку Brent к 17:01 мск выросли в цене на лондонской бирже ICE Futures на $1,05, до $69,69 за баррель, показав рост в 1,53%.

Не отстают и августовские фьючерсы на эталонную нефть WTI – цены на нее на бирже NYMEX дорожали на $1,1, до $67,67 за баррель, выросши на 1,65%, передает "Интерфакс".

Еще накануне оба сорта дешевели на 2,2% и 2,7% соответственно, но уже сегодня продемонстрировали обратную динамику, и связано это с загадочном заявлении президента США Дональда Трампа, которое будет касаться новых рестрикций против российской нефтянки, полагают аналитики.

Напомним, мы писали о том, что Трамп сегодня сообщил о серьезном заявлении по России, с которым он намерен выступить в понедельник, 14 июля. Раскрывать подробности он, как обычно, не стал, но добавил, что "разочарован в России" и назвал новый проект "очень серьезным и очень жестким".

Трамп также заявил, что решение о новых антироссийских ограничениях будет принимать сам даже в случае принятия Конгрессом США законопроекта о санкциях против России.