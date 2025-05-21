Вестник Кавказа

Небензя заявил, что Россия готова к посредничеству между Израилем и Ираном

Небензя заявил, что Россия готова к посредничеству между Израилем и Ираном
© Фото: Динара Хаирова
Василий Небензя заявил о готовности Москвы к посреднической роли в конфликте между Ираном и Израиле.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ готова к посредничеству между Ираном и Израилем

"Недавно состоялся разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Путин сообщил Трампу, что мы готовы сделать все, что в наших силах в этом вопросе. Он прямо заявил о готовности России к посредническим усилиям по снижению напряженности между Израилем и Ираном"

– Василий Небензя

Небензя отметил, что РФ в настоящее время не занимается посредничеством в регионе, однако поддерживает дипломатические контакты. По словам дипломата, для посредничества необходимо согласие сторон. 

Напомним, что конфликт между Ираном и Израилем перешел в открытую фазу 13 июня, когда ЦАХАЛ атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также ликвидировал высокопоставленных иранских военных.

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