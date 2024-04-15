Названа дата проведения Кавказского инвестиционного форума

В этом году инвестфорум состоит в столице Чечни. Дата его открытия – 22 июля, завершится мероприятие 24 июля.

Кавказский инвестиционный форум пройдет с 22 по 24 июля. Информацию об этом озвучил глава правительства Чечни Муслим Хучиев.

Ранее власти планировали провести форум в Минеральных Водах с 28 по 30 мая. В конце прошлой недели на заседании организационного комитета озвучили решение перенести событие в столицу Чечни.

"Форум планируется провести 22-24 июля 2024 года. Он предусматривает проведение выставочной, деловой, культурной и спортивных программ, а также Молодежного дня форума. Кроме того, будут организованы культурно-развлекательные мероприятия, а также экскурсии для участников и гостей"

– Муслим Хучиев

В прошлом году мероприятие впервые проходило в Минводах. На форуме побывали более 3 тыс гостей из 15 стран.

В ходе проведения выставки, были заключены договоры на 150 млрд рублей.

В прошлом году Владимир Путин подписал указ, в котором наделил мероприятие ежегодным статусом.