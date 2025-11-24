Вестник Кавказа

Назван объем международных резервов Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международные резервы Грузии в октябре выросли на $167,4 млн. Общий объем резервов достиг $5,6 млрд.

Международные валютные резервы Грузии в конце прошлого месяца превысили $5,6 млрд. Нацбанк страны отчитался о росте запасов валюты на $167,4 млн. 

"Международные валютные резервы являются важной гарантией макроэкономической стабильности страны. Соответственно, Нацбанк всегда сосредоточен на их пополнении, что подтверждается заявленной политикой банка. Когда рынок предоставляет такую возможность, Национальный банк увеличивает международные резервы страны"

– Нацбанк Грузии 

Ранее аналитики Fitch Ratings отметили положительную динамику грузинской экономики, присвоив "стабильный" рейтинговый прогноз. Экономисты отметили, в частности, незначительный по объемам госдолг, а также стабильный банковский сектор.

