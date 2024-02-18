Назначен новый временный поверенный США в Азербайджане

Эми Карлон стала новым временным поверенным в делах США в Азербайджане. Дипломат является членом Высшей дипслужбы Госдепартамента США.

Американское посольство в Баку сообщило о назначении нового временного поверенного в делах США в Азербайджане.

По данным диппредставительства, данную должность заняла Эми Карлон. В пресс-службе уточнили, что дипломат прибыла в Баку на этой неделе.

Подчеркивается, что Карлон приступила к исполнению обязанностей замруководителя миссии американского посольства в Баку 23 июня текущего года.

Стоит добавить, что она является членом Высшей дипломатической службы американского Госдепа. Кроме того, Карлон проходила дипслужбу в Австрии, России, Индонезии.