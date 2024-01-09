Азербайджан и США объединяются в энергетике

Глава Минэнерго Азербайджана прибыл с визитом в США. Он проведет обсуждения и встречи по перспективам развития энергетического сотрудничества.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов прибыл с рабочим визитом в США, сообщает пресс-служба ведомства.

У главы министерства запланированы обсуждения и переговоры по перспективам развития сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

Помимо этого, он намерен поговорить о проектах, которые реализуются Азербайджаном в направлении обеспечения международной энергобезопасности и другим темам.

Ранее американский посол в Баку Марк Либби заявил, что Азербайджан предлагает энергоисточник, предсталвяющий диверсификацию и безопасность.