«Настоящая весна» придет в Москву 27 марта

Столбики столичных термометров начиная со второй половины недели преодолеют порог в 10 градусов. Регион окажется во власти антициклона.

Начиная с 27 марта в столичном регионе столбики термометров перейдут через двузначные отметки. Со второй половины неделя Москва и область окажутся во власти антициклона, давление начнет падать, в регион окажется в секторе теплого воздуха.

«Со среды небо уже будет малооблачное, воздушные массы будут перемещаться с запада, с юго-запада и юга, а температура будет переваливать через двузначные отметки»

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понедельник и вторник по словам синоптика выдадутся пасмурными, по области не исключены небольшие осадки. Днем до +10 градусов.