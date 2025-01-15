Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил стойкое противостояние Грузии влиянию Запада.

Сергей Шойгу, Секретарь Совета Безопасности РФ, в рамках проведения встречи секретарей совбезов стран СНГ, прокомментировал ситуацию на выборах в Грузии, прошедших в 2024 году.

"Властям Грузии удалось противостоять деструктивным действиям по дестабилизации обстановки в самой Грузии во время выборов."

– Сергей Шойгу

При этом он высоко оценил вклад в это нынешних грузинских властей, по его мнению, они проявили стойкость во имя сохранения интересов страны и грузинского народа.

Кроме того, Шойгу заметил, что в процессе стабилизации ситуации в Закавказье, принимали не только Соединенные Штаты, но и Российская Федерация. По его мнению, РФ внесла значительный вклад в урегулирование армяно-азербайджанских отношений.