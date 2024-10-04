Вестник Кавказа

Нацбанк Южной Осетии меняет название

Банк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальный банк Южной Осетии сменит свое название на "Банк Алании", поправки в закон о финансовом регуляторе внесли осетинские депутаты, закон претерпел около 20 изменений.

Депутаты парламента Южной Осетии на очередной сессии приняли решение переименовать Национальный банк республики в "Банк Алании" и внести в закон около 20 изменений, поскольку он был принят в 2008 году и многие его статьи требовали коррекции в соответствии с современными требованиями, сообщил председатель Нацбанка Сослан Бекоев.

"Основные изменения коснулись краткого названия учреждения: это "Банк Республики", но непонятно о какой республике идет речь. Поэтому предлагается заменить название на "Банк Алании"

- Сослан Бекоев

Изменения затрагивают и статьи закона: так, теперь банку будет предоставлено право продавать залоговое имущество, по которому не были исполнены обязательства, чего не было в старой редакции документа, передает ТАСС.

Пакет правок обширный – он вносит изменения и в другие, технические статьи закона, требовавшие доработки и уточнения, добавил глава регулятора.

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