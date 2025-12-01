Вестник Кавказа

Нацбанк Грузии вышел на новый рекорд по валютным резервам

Банк Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Мощный экономический рост Грузии не преминул сказаться на валютных резервах Национального банка страны, который нарастил стратегические запасы до 5,8 миллиарда долларов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Национальный банк Грузии ставит новые рекорды – сейчас его международные резервы составляют $5,8 млрд, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

"В этом году Национальный банк страны накопил $2 млрд 103 млн валютных резервов, что является историческим рекордом. В целом валютные резервы составили $5 млрд 808 млн, что также является рекордным показателем"

– Ираклий Кобахидзе

Этому способствовал мощный экономический рост страны, отметил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.

Взрывной рост валютных запасов регулятора прошел на фоне того, что в минувшем 2024 году они снизились на 562,1 млн лари ($208 млн).

