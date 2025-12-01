Нацбанк Грузии вышел на новый рекорд по валютным резервам

Мощный экономический рост Грузии не преминул сказаться на валютных резервах Национального банка страны, который нарастил стратегические запасы до 5,8 миллиарда долларов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Национальный банк Грузии ставит новые рекорды – сейчас его международные резервы составляют $5,8 млрд, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
"В этом году Национальный банк страны накопил $2 млрд 103 млн валютных резервов, что является историческим рекордом. В целом валютные резервы составили $5 млрд 808 млн, что также является рекордным показателем"
– Ираклий Кобахидзе
Этому способствовал мощный экономический рост страны, отметил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.
Взрывной рост валютных запасов регулятора прошел на фоне того, что в минувшем 2024 году они снизились на 562,1 млн лари ($208 млн).