Наблюдатели от СНГ назвали выборы в Киргизии открытыми и справедливыми

Миссия наблюдателей СНГ обнародовал отчет о выборах в парламент Киргизии, которые состоялись 30 ноября. Наблюдатели назвали выборы справедливыми.
В Киргизии накануне состоялись досрочные парламентские выборы, наблюдатели от СНГ представили отчет по итогу выборов.
"Миссия наблюдателей СНГ приходит к выводу о том, что досрочные выборы депутатов Жогорку кенеша Кыргызской Республики 30 ноября 2025 года проведены в полном соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и избирательного законодательства. Были открытыми, справедливыми, конкурентными и соответствующими принципам проведения демократических выборов"
– глава миссии, первый заместитель генсека СНГ Игорь Петришенко
Проголосовать граждане могли на 2492 избирательных участках, явка составила 34,3%, выборы признаны состоявшимися.