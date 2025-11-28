Вестник Кавказа

Наблюдатели от СНГ назвали выборы в Киргизии открытыми и справедливыми

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Миссия наблюдателей СНГ обнародовал отчет о выборах в парламент Киргизии, которые состоялись 30 ноября. Наблюдатели назвали выборы справедливыми.

В Киргизии накануне состоялись досрочные парламентские выборы, наблюдатели от СНГ представили отчет по итогу выборов.

"Миссия наблюдателей СНГ приходит к выводу о том, что досрочные выборы депутатов Жогорку кенеша Кыргызской Республики 30 ноября 2025 года проведены в полном соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и избирательного законодательства. Были открытыми, справедливыми, конкурентными и соответствующими принципам проведения демократических выборов"

– глава миссии, первый заместитель генсека СНГ Игорь Петришенко

Проголосовать граждане могли на 2492 избирательных участках, явка составила 34,3%, выборы признаны состоявшимися.

