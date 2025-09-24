Парламентские выборы в Киргизии признаны состоявшимися

В Киргизии закрылись все 2492 избирательных участка, на которых граждане страны голосовали за кандидатов в депутаты нового созыва ее парламента. По последним данным, явка избирателей составила 34,31%.

В Киргизии официально закрылись все избирательные участки, на которых граждане страны отдавали свои голоса за будущих депутатов Жогорку Кенеша (парламента), сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.

"Все избирательные участки на территории Кыргызской Республики были закрыты ровно в 20:00 (17:00 мск)"

- сообщение пресс-службы

За час до конца голосования на участки в общей сложности пришли 1 млн 473 тыс граждан страны, а явка избирателей составила 34,31% - это немного больше, чем число участников выборов в законодательное собрание 2021 года: тогда в голосовании приняли участие порядка 35% избирателей, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Всего в республике работали 2492 избирательных участка и 27 пунктов дистанционного голосования в аэропортах, медучреждениях, на вокзалах и в других местах, сто участков были открыты за рубежом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова с успешным проведением выборов, подчеркнув, что итоги этого важного политического события говорят об уверенной поступи страны на пути к реализации стратегических задач дальнейшего развития.

Уже известно, что в новый состав законодательного собрания предварительно проходят спикер прошлого созыва парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу и сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и парламентом Киргизии Гуля Кожокулова. Вместе с ними в новый созыв парламента проходят как минимум несколько десятков парламентариев из прошлого состава законодательного собрания.

Точные итоги голосования будут оглашены после ручного подсчета голосов. ЦИК должен озвучить официальные результаты до 14 декабря 2025 года.